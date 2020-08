Foto: Allan Nørregaard

Borgermøde om budgettet

Af Anne-Mette Rasmussen

Centerhallen danner rammen, når borgmesterens oplæg til et budget for 2021 og de følgende år den 26. august præsenteres. Onsdag den 26. august 2020 afholder Allerød Kommune borgermøde, hvor borgmester Karsten Längerich præsenterer sit oplæg til budget for 2021.

På mødet får borgerne gennemgået det udspil, som borgmesteren tager med videre til budgetforhandlingerne med de øvrige byrådsmedlemmer i september måned. Og de kan efterfølgende stille spørgsmål til borgmesterens budgetudspil, som offentliggøres mandag den 24. august på kommunens hjemmeside: www.alleroed.dk.

- Borgermødet er en oplagt mulighed for, at du som borger kan komme med input til byrådet og få svar på spørgsmål, inden forhandlingerne om de kommende års budget går i gang, siger Karsten Längerich, der ikke er overrasket over de foreløbige tal.

- De ligner i store træk det, vi havde forventet. Det ser ud til, at vi får lidt flere penge end forventet fra staten, og udligningsreformen blev jo også til sidst positiv for Allerød Kommune. Omvendt kommer der flere udgifter til specielt udsatte borgere, og så giver covid-19 jo mange usikkerheder om fremtiden, siger han.

Som noget nyt kan man følge med i borgermødet direkte via kommunens Facebook-side, hvis man ikke har mulighed for at møde op til det fysiske møde.

Spørgsmål kan fra nu, og indtil mødet er slut, sendes på mail til sekretariat@alleroed.dk. Borgmester Karsten Längerich forsøger så vidt muligt at få svaret på alle spørgsmål i løbet borgermødet.

På grund af den nuværende situation med coronavirus er der et begrænset antal pladser til borgermødet. De reserveres efter først til mølle-princippet.

Borgermødet foregår i Centerhallen fra klokken 17 til 19.