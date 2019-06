Borgermøde om bofællesskaber

En gruppe borgere, der drømmer om bofællesskab i Allerød, inviterer alle interesserede til møde om mulighederne for at lave bofællesskaber i kommunen. Mødet holdes onsdag den 3. juli på Allerød Bibliotek.

Allerød - 21. juni 2019 kl. 05:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe engagerede borgere ønsker at debattere mulighederne for at skabe bofællesskaber i Allerød Kommune. Derfor indkalder de nu til møde for alle interesserede onsdag den 3. juli på Allerød Bibliotek.

- Drømmer du også om en hverdag, der glider lidt lettere, om mere samvær der ikke er lagt i kalenderen måneder i forvejen, om at maden står på bordet i hverdagene, selvom du kun står for maden få gange om måneden, at blive beriget af andre indfaldsvinkler end dine egne, gode relationer, måske et fedt værksted eller morgensang? Det mener vi, vi kan realiseres i et velfungerende bofællesskab, siger Lisette Thamdrup, som er en af initiativtagerne til mødet.

At borgerne vælger at lancere idéen netop nu er ikke helt tilfældigt. Dels lægger Allerøds nye vision op til mere fællesskab, dels arbejder Allerød Kommune netop nu på en ny Planstrategi, som bliver en rettesnor for kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år. Et udkast til planstrategien sendes efter byrådsmødet på torsdag i høring frem til den 20. september.

- Derfor er det lige nu, der er mulighed for at påvirke indholdet i planen og dermed forudsætningerne for at etablere bofællesskaber i kommunen, lyder det fra initiativtagerne, der håber, at mange trods den korte tidsfrist og sommerferien vil have lyst til at dukke op til interessemødet.

Det er som nævnt onsdag den 3. juli på Allerød Bibliotek. Mødet begynder klokken 19 og varer til cirka 21. Man er velkommen til at melde sig til, men det er ikke en nødvendighed. Tilmelding kan ske via Facebook eller Almenr.

