Borgeridé får lunken modtagelse

Der er brug for flere seniorvenlige lejligheder i Allerød, mener Faruk Kilic. Derfor har han stillet et borgerforslag om, at man skal hurtigere i gang med at behandle et forslag om byggeri af netop sådanne boliger på en erhvervsgrund på Bjarkesvej. Foto: Thomas Olsen

Et borgerforslag om hurtigere at bygge seniorboliger på en erhvervsgrund på Bjarkesvej skal debatteres af politikerne, som dog er skeptiske.

Allerød - 30. juni 2021 kl. 06:34 Af Anne-Mette Rasmussen

I maj måned samlede Faruk Kilic de 40 underskrifter, som det kræver for at få byrådet til at tage et borgerforslag op. Hans forslag handlede om at fremrykke den politiske behandling af et forslag om at bygge seniorvenlige boliger på en erhvervsgrund på Bjarkesvej 4, lige ved siden af rådhuset.

Forslaget fik dog en lunken modtagelse, da byrådet debatterede det på sit seneste møde.

Borgmester Karsten Längerich understregede således, at området er politisk behandlet, samt at det ikke er med Planstrategi 2019.

- Området er udlagt til erhverv, og boliger kræver en ændring af kommuneplanen, sagde han.

Forbeholdne Også Radikales Merete Them Kjølholm lagde vægt på, at der er tale om et erhvervsområde.

- Vi har selvfølgelig forbehold. Det er et erhvervsområde, som ligger godt, og jeg kan godt være forbeholden i forhold til at blande boliger og erhverv. Men selvfølgelig skal forslaget sendes videre og have lov til at blive behandlet i udvalget, sagde hun.

- Vi har altid set Bjarkesvej 4 som en del af et erhvervsområde, så på det punkt er jeg meget enig med Merete. Ikke desto mindre er det et borgerdrevet forslag, og derfor ønsker vi det også sendt videre, så vi kan behandle det i Økonomiudvalget, sagde Socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen.

Det stemte hele byrådet da også for, så sagen vil efter sommerferien dukke op på Økonomiudvalgets dagsorden.

I modvind Faruk Kilic kom i øvrigt i modvind på Facebook med sit forslag. Det skete, fordi han ikke tydeligt skrev, at han er kandidat til kommunalvalget for Konservative, og at han samtidig er direktør i Goldstein Capital ApS, som ejer grunden Bjarkesvej 4.

Til Frederiksborg Amts Avis sagde han dengang, at han netop hade valgt at stille forslaget som borger for at undgå, at der skulle gå politik i den.

- For ikke at blande mit politiske virke ind i det har jeg kørt det som borgerforslag. Jeg kan ikke lide, når andre udnytter deres politiske position, og det vil jeg heller ikke gøre. Det vil bare skabe mere politisk polemik, sagde han og afviste, at det handlede om selv at tjene penge.

- Det er jo ikke kriminelt at tjene penge. Men det er ikke derfor, jeg gør det. Det er fordi, der er et behov for noget billigt, hvor alle kan være med.

Projektet går ud på at bygge knap 90 seniorvenlige boliger, der skal lejes ud for omkring 8000 kroner om måneden.

Byrådet har tidligere vedtaget et prioriteret rækkefølge over byggeprojekter, og i den forbindelse blev seniorboligerne på Bjarkesvej prioriteret lavt.