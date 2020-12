Thomas Frisch ses her til en demonstration i 2018 mod lokalplanen for erhvervsområdet Farremosen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgergruppetalsmand om asfalt-påbud: Det er lidt både og

Allerød - 03. december 2020 kl. 20:10 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Nu begynder der at ske noget".

Thomas Frisch lægger positivt ud i sin reaktion, da Allerød Nyt fortæller ham om Allerød Kommunes varslede påbud til asfaltproducenten Pankas om at indskrænke asfaltfabrikken i Farremosens drift til klokken 8-12:00 i hverdage.

"Det har taget lang tid at komme her til. Det er på tide, at kommunen sætter foden ned og siger: Nu er det nok," siger han.

Thomas Frisch er talsmand for borgergruppen En grøn kommune går i sort. Han var en af dem, der arbejdede indædt for at få lokalplanen, der tillod en asfaltfabrik i erhvervsområdet Farremosen gjort ugyldig. Efter det ikke lykkedes, fungerer gruppen, der har en offentlig Facebookgruppe med over 1.500 medlemmer, blandt andet som primus motor og vejleder for folk, der ønsker at klage til kommunen over asfaltlugten.

Han havde dog gerne set kommunen gå hele vejen og givet Pankas påbud om at overholde sin miljøgodkendelse. "Punktum", som han siger.

Lidt både og "Når der er lugt, indånder man jo også noget, der ikke er særlig godt. Umiddelbart er det ikke i orden. Men vi kan jo omvendt ikke komme af med dem. Ud fra de givne omstændigheder er det måske det, man kan gøre, så det er lidt både og", siger han.

Han håber, at kommunen nu vil stå fast over for Pankas, fx i forhold til højden på fabrikkens skorsten.

"Pankas har påstået hårdnakket, at de kan klare sig med en skorsten på 20 meter. Jeg håber, at kommunen står fast på, at byggehøjden er 20 meter og dermed basta og ikke siger, at den står i en situation, hvor at den er nød til at give dispensation," siger han.

