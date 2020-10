En borgergruppe har i årevis kæmpet imod trafikstøjen fra Hillerødmotorvejens forlængelse. Foto: Allan Nørregaard

Borgergruppe kommer med anbefalinger imod støj

Allerød - 20. oktober 2020 kl. 06:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Et af temaerne i Allerød Kommunes kommende nye Trafik- og mobilitetspolitik er støj. Og det er noget, som borgergruppen »Stop motorvejsstøj - Allerød-borgere mod Hillerødmotorvejens støj« har interesseret sig for i mange år.

Derfor har borgergruppen nærlæst afsnittet om støj i den nye politik, som er i høring. Herunder særligt afsnittet om støj fra motortrafikvejen.

Om det emne skriver kommunen, at »Vejdirektoratets støjkortlægning viser, at Hillerødmotorvejen og dennes forlængelse medfører en betydelig støjbelastning for både boligområder og boliger i det åbne land«.

Og netop derfor er det med de aktuelle planer om udbygning af motortrafikvejen, hvor belastningen vil stige yderligere, »helt essentielt, at der iværksættes tiltag, der kan sikre, at støjbelastningen mindskes både for den spredte bebyggelse og for byområderne«, står der i forslaget til ny trafikpolitik.

Allerød Kommune angiver et ønske om at arbejde bredt med støjproblemstillingen. Blandt andet ved i det videre arbejde at få lavet en vurdering af effekten af forhøjelse af voldanlæg og skærme samt støjdæmpende asfalt. Men også en vurdering af udenlandske erfaringer med andre virkemidler som for eksempel forsøgsvis hastighedsbegrænsning.

Det er læsning, som borgergruppen godt kan lide.

»Det er bemærkelsesværdigt godt affattet i forhold til de indsigelser og dagspresse-indlæg, gruppen tidligere gennem de sidste over fem år er fremkommet med. Forudsat det naturligvis fører til effektive støjhindringer«, skriver borgergruppen, der repræsenterer knap 1000 husstande, i sit høringssvar.

Gruppen har selv tidligere anbefalet, at støjvoldene hæves med minimum tre meter, samt at man sætter hastigheden ned på strækningen mellem Nymøllevejs og Kollerødvejs afkørsler.

Derudover mener gruppen, at man skal inddrage motorvejsstøj som en væsentlig miljøforringelse, og at man skal inddrage WHOs grænseværdi for »sund« vejstøj som maksimalt 53 dB og ikke de 58 dB, der er vejledende.

Borgergruppen har også et ønske om, at hele strækningen overdækkes. Dette forestiller den sig skal ske ved at inddrage Folketingets Trafikudvalg.

Den nævnte Trafik- og mobilitetspolitik er en af de 10 politikker, der er vedtaget i forbindelse med Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Politikken skal, ligesom de øvrige overordnede politikker, omfatte de overordnede mål for området og udstikke de temaer, der skal arbejdes med i de kommende år.

Udkastet til politikken har været i høring frem til den 5. oktober. De indkomne høringssvar behandles politisk på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde til december.