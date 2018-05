Hensynet til beskyttelsen af grundvandet hænger ikke sammen med planerne om at etablere et område for tungt erhverv ved Farremosen, mener borgergruppen "En grøn kommune går i sort". Foto: Allan Nørregaard

Borgergruppe: Der må ikke ligge grundvandstruende virksomheder

Allerød - 05. maj 2018 kl. 14:28 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen »En grøn kommune går i sort«, som kæmper imod det tunge erhverv i Farremosen, mener ikke, at Remco Ressourcecenter kan etablere sig der. Det mener han ikke, fordi der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser.

- Ifølge bekendtgørelserne må der ikke ligge grundvandstruende virksomheder. Og hvis du så ser listen over forbudte virksomheder og sammenkæder den med det, som blandt andet Remco skal lave, så mener jeg umiddelbart ikke, at det kan og må ligge der, siger Thomas Frisch.

Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget mener ikke umiddelbart, at statussen som OSD-område forhindrer Remco ressourcecenter og andre i at etablere sig i Farremosen.

- Det handler om, om de kan leve op til de objektive krav, der er for området. Hvis de kan det, og de kan lave deres produktion under ordentlige vilkår, så er det meget svært at sige, at de ikke kan etablere sig, siger han.