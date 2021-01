Se billedserie Når borgmester Karsten Längerich (V) styrer byrådsmøderne, sker det i øjeblikket bag computerskærmen, fordi alle byrådsmedlemmerne deltager via Skype. Men borgere, der vil overvære møderne, skal møde op på rådhuset, og det er der mange, som undrer sig over. Foto: Allan Nørregaard

Borgere undrer sig: Savner digital løsning

Skal borgerne også have mulighed for at overvære byrådsmøderne digitalt? Det skal byrådet debattere i næste måned.

Allerød - 30. januar 2021

Siden december måned er møderne i Allerød Byråd foregået digitalt. I hvert fald for politikerne, som hver især deltager via Skype. Borgere, der gerne vil overvære møderne, skal til gengæld møde op i Borgerportalen på rådhuset, hvor møde-deltagerne kan ses og høres via en storskærm.

Det er der flere borgere, som undrer sig over på Facebook-siden »Politik i Allerød«.

Blandt andet skriver Michael Nørregaard: »På kommunens hjemmeside fremgår det, at byrådsmødet er åbent for offentligheden via storskærm på rådhuset i Borgerportalen. Jeg undrer mig lidt over såvel overholdelse af forsamlingsforbud samt overholdelse af intentionen bag de nuværende restriktioner. For slet ikke at tale om, at teknologien vel er tilgængelig til at lade os være med online, når nu byrådsmødet er virtuelt«.

I gruppen skriver borgmester Karsten Längerich (V), at han ikke tror, det er et stort problem, da antallet af tilhørere typisk ligger mellem nul og tre plus to journalister.

Men han tilføjer, at byrådspolitikerne kommer til at se på det.

»Jeg er enig med jer og vil fremsætte et forslag, som vi kan behandle i byrådet. Tak for input«, skriver han.

Flest fordele Til Frederiksborg Amts Avis siger han, at fordi der ikke pt ligger en beslutning om, at byrådsmøderne må streames, kræver det en byrådsbeslutning at sætte det i værk.

- Jeg ønsker derfor, at vi behandler det på det kommende byrådsmøde eller økonomiudvalgsmøde. Der er fordele og ulemper ved det. Fordelene er, at flere borgere i Allerød kan overvære vores byrådsmøder. Det er helt klart en fordel for vores lokaldemokrati, at flere vil have mulighed for at engagere sig. Og tiden er til, at folk gerne vil overvære sådan nogle ting fra deres computer, siger Karsten Längerich, som også har noteret sig nogle ulemper ved digitalt transmitterede byrådsmøder.

- Der er dels det økonomiske, for hvis vi skal gøre det, skal vi finde den rigtige tekniske løsning. Og så ser man de steder, hvor man allerede streamer møder, at møderne har en tendens til at blive meget længere, fordi medlemmerne begynder at tale mere til kameraet end til byrådskollegaerne, siger borgmesteren, som selv mener, at fordelene ved digitale byrådsmøder overgår ulemperne.

Ifølge Karsten Längerich skal den kommende dialog både handle om, hvad der kan sættes i værk her og nu. Samt om hvordan man i forbindelse med den kommende byrådsperiode kan implementere en mere permanent løsning.

Ind i det nye årtusind At byrådet skal tale om mulighederne for at streame sine møder, glæder SFs gruppeformand Nikolaj Bührmann, der længe har talt for den mulighed.

- Det, synes jeg, er dejligt. Og det er også en nødvendighed, hvis vi skal have lokaldemokratiet ind i det nye årtusind. Vi oplevede jo på et digitalt bydelsmøde forleden, at mellem 150 og 200 borgere tjekkede ind via Facebook. Til de normale, fysiske møder dukker der måske 20-30 mennesker op, siger han og fortsætter:

- Den digitale løsning taler til for eksempel børnefamilier, som kan være med på en lytter, mens de laver aftensmad, og børnene leger på værelset inden spisetid. Det vil give os en mulighed for at involvere nogle mennesker, som vi normalt ikke ser og hører fra.

Direkte problematisk Nikolaj Bührmann har fra starten været modstander af den nuværende model, hvor man beder tilhørere møde op i Borgerportalen på rådhuset.

- Jeg synes, at vi som politikere står os dårligt med, at vi holder et møde i sikkerhed fra hinanden på grund af smittefare, samtidig med at vi beder offentligheden om at møde ind i et lokale, hvor de skal sidde mange sammen, hvis de vil se det. Det er både udemokratisk og direkte problematisk, siger byrådsmedlemmet, der ser frem til at finde en løsning både på kort sigt og på lang sigt.

- Frygten for at gøre det handler for mange om, at når man får et større publikum, så er der mange flere politikere, der vil sige noget og forsøge at promovere sig via den platform. Jeg tror, at man både overvurderer den effekt og undervurderer borgernes evne til at skille promovering fra den førte politik, siger Nikolaj Bührmann.