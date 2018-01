Borgerne arbejder stadig for at undgå en asfaltfabrik på erhvervsområdet ved Farremosen. Foto: Allan Nørregaard

Borgere kæmper videre mod asfalt

Allerød - 16. januar 2018 kl. 06:02 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været stille i borgergruppen »En grøn kommune går i sort« siden kommunalvalget.

Læs også: Nej til asfaltværk kan medføre millionkrav mod kommunen

Men protesterne imod en mulig asfaltfabrik er hverken gemt eller glemt, afslører en statusopdatering på Facebook fra en af styregruppens medlemmer. »Indrømmet der har været stille herfra et stykke tid, men det betyder ikke, der ikke arbejdes på sagen, så her en lille update. Som mange sikkert ved, så stævnede vi kommunen med påstand om ugyldig lokalplan, den fastholdes stadig, dog er vi i denne uge kommet med endnu et anbringende, nemlig at den daværende borgmester Jørgen Johansen (K) var inhabil i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, da han var lønnet bestyrelsesmedlem i Farum Fjernvarme. Klart nok, den var blevet vedtaget alligevel, han skulle bare ikke ha deltaget i afstemningen«, skriver Thomas Frisch blandt andet i sit opslag i gruppen »Farremosens Erhvervsområde - En grøn kommune går i sort«.

Og til Frederiksborg Amts Avis fortæller han, at dampen ikke er gået af gruppen, selvom der ikke har været så meget aktivitet efter kommunalvalget i november.

- Man kan se på det, folk har skrevet i gruppen, at der måske er en vis modløshed, og at folk er lidt opgivende, fordi de ikke aner, hvad der sker. Derfor synes vi, det er et fornuftigt tidspunkt at komme med en gennemgang af, hvor vi er i sagsforløbet. Det er jo et langt sejt træk, og vi har bestemt ikke lagt os ned endnu, siger han.

Det vil borgergruppen imod asfaltværket også gerne minde politikerne om, og derfor arbejdes der netop nu på at få et møde i stand med Allerøds nye borgemster Karsten Längerich (V).

- Nu må vi have ham på banen også, for han er jo alles borgmester. Vi ved godt, at han ikke deler vores opfattelse, og vi vil gerne i dialog med ham for at fortælle ham, hvordan vi synes, klaveret skal spille. Han sagde jo trods alt også i valgkampen, at han er mægtig ked af, hvis asfaltværket skal ligge der, så uanset hvad bliver han nødt til at arbejde efter dét og ønsket blandt byrådsflertallet om at fastholde henvendelsen til Erhvervsministeriet, siger Thomas Frisch.

Sidstnævnte er netop noget af det, der atter har givet borgergruppen næring. Kort før jul besluttede et snævert flertal i byrådet at fastholde henvendelæsen til Erhvervsministeriet, hvori kommunen beder om at få virksomheder med særlige krav til beliggendhed - de såkaldte kategori 6- og 7-virksomheder - pillet ud af erhvervsområdet, så det alene reserveret til transport- og distributionsvirksomehder.

- Det handler om politisk vilje, for hvis den er der, tror jeg godt, vi kan få kringlet denne opgave. Men kan vi ikke få skabt den vilje, mener jeg, det er op ad bakke. Derfor efterlyser vi jo også, hvad det er, politikerne vil med Allerød? Skal det være en industriby med skorstene eller en grøn kommune, som folk gerne vil flytte til, spørger Thomas Frisch.

