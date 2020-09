Borgere involverer sig i spørgsmål om trafik

- Det giver os et bedre grundlag for politiske beslutninger, hvor borgerne også er med til at præge indholdet, siger formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S), som er glad for, at så mange borgere har valgt at deltage.