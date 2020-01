Til bydelsmødet udviste mange af de fremmødte utilfredshed over planerne om byfortætning i bymidten. Foto: Allan Nørregaard

Borgere i bekymring over høje byggerier i bymidten

Onsdag aften var udviklingen af bymidten på dagsordenen til bydelsmøde på Allerød Bibliotek.

Allerød - 09. januar 2020 kl. 05:24 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der måtte findes ekstra stole frem, da Allerød Kommune onsdag aften havde inviteret byens borgere til bydelsmøde om Lillerød på Allerød Bibliotek. Og særligt en sag var på byrådspolitikere såvel som de godt 160 fremmødte borgeres læber. Nemlig lokalplanen for bymidten, som i øjeblikket er i høring.

Helhedsplanen for bymidten blev vedtaget i sommeren 2019. Den bød blandt andet på grønne arealer og kulturelle oplevelser, men også flere boligbyggerier.

Udviklingen af bymidten har længe fået debatten til at rulle på de sociale medier såvel som til diverse borgermøder.

Og onsdag aften var ingen undtagelse.

- Vi har en større befolkningstilvækst end Københavns kommune, og det er godt. De kommuner, der ikke har befolkningstilvækst, har problemer. Men det forpligter også. Allerød fylder 50 år, og de, der flyttede ind i huse for 50 år siden, kommer til at have behov for at flytte i noget mindre, mens nytilkomne børnefamilier har behov for større boliger. Vi ville gerne have denne her boligrotation, sagde borgmester Karsten Längerich (V) under sit oplæg, og fortsatte:

- Der er det væsentligt, at vi har en bymidte, hvor borgerne gerne vil komme.

Hvor handlen før i tiden var centrum for bymidten, køber mange af os i dag vores varer på nettet. Derfor skal vi tænke anderledes. Der skal stadig være handel i bymidten, men der skal også være oplevelser, og der skal bo mennesker. Skal folk have lyst til at flytte til byen, skal der være en god bymidte, sagde han og nævnte foruden boligbyggerier også ambitionerne om flere aktiviteter i bymidten og et fremtidigt kulturtorv omkring Mungo Park.

P-pladser og byggehøjder Selvom de fremmødte var begejstrede for ambitionerne om grønne kiler og et rigere kulturliv, blev der stillet mange spørgsmål til lokalplanens ord om byfortætning.

Nogle spørgsmål faldt på fremtidige parkeringsforhold, andre på forespørgsler om at få bygningernes facader til at minde om de gårde, der tidligere lå i området. Men flest spurgte ind til byggehøjden på de fremtidige boligbyggerier, der ifølge den lokalplan, der er i høring, maksimalt kan opføres i 20 meters højde.

- Det kom som et chok for mig, at i taler om 20 meter høje bygninger. Hvorfor tænker man overhovedet i så høje byggerier i en så lille by, som vores. Det håber jeg, at I vil genoverveje. Det er svært at rive ned igen, sagde en af de fremmødte.

Andre sammenlignede forslaget til bymidtens lokalplan med byfortætningen i Hillerød og Ørestaden, og udsagn som »I vil vækste for en hver pris«, »Vi bor her sgu for det grønne« og »Jeg er bange for at i ødelægger vores by, sådan som de har gjort i Hillerød« lød fra stolerækkerne.

Afvejning af hensyn Miki Dam Larsen (S), formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, stod for at besvare de mange spørgsmål til nybyggerierne.

- Flere af de her spørgsmål har samme tema, men forskellige vinkler. Fælles for dem er, at det er en afvejning af hensyn. For der er modsatrettede hensyn at tage. Der er behov for grønne arealer, men der er også behov for flere nye boliger. Der er bymidten et eksempel, hvor man bygger mere på samme sted og i højden for at imødekomme nye og flere boliger og grønne arealer, sagde han og fortsatte:

- Vores kerneudfordring er at sikre, at byen ikke bliver en soveby. Vi har fundet et godt princip, hvor bygningshøjden er højest i midten og falder ud mod villakvarterene. Så kan vi altid diskutere, hvad et maks. for byggehøjden bør være. Men vi skal sikre en vis højde, for at det er rentabelt for private aktører at investere i de her arealer, sagde han ved onsdagens bydelsmøde, hvor der desuden blev diskuteret fossilfri varmeforsyning, belysning af fodgængerfelter, samt efterlyst flere udemiljøer for unge og en mere klar strategi for det stigende antal børn, der skal ud i kommunens daginstitutionstilbud i den kommende tid.

I løbet af januar vil Allerød Kommune afholde lignende bydelsmøder i Lynge og Blovstrød.