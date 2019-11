Alle steder, hvor der har ligget et asfaltværk, er der efterladt forurening, anfører talsmanden for borgergruppen »En grøn kommune går i sort«. På billedet er det Pankas? asfaltværk ved Sorø. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Borgere efter retsopgør: Dommen bør gå vores vej

Allerød - 22. november 2019

Undervejs i den to dage lange retssag imellem Grundejerforeningen Damgårdshave og Allerød Kommune har repræsentanter fra borgergruppen »En grøn kommune går i sort« og andre bekymrede borgere troligt siddet klar på tilhørerpladserne og fulgt intenst med.

Begivenhederne i retslokalet har styrket borgerne i deres tro på og overbevisning om, at den lokalplan, 3-392, som Allerød Byråd vedtog for erhvervsområdet ved Farremosen i maj 2017, er ugyldig.

- Fire daværende byrådsmedlemmer (Jørgen Johansen, John Jensen, Jesper Hammer og Erik Lund, red.) forklarede sig i retten. Og det var jo tydeligt for enhver, at der ikke var én af dem, som havde en forestilling om, at der kunne komme et asfaltværk i Farremosen. Når der bliver sendt en lokalplan i høring, skal man kunne stole på den og kunne forestille sig, hvad der kan ligge sådan et sted. Det har jo ikke været tydeligt for dem, der har stemt for det, og heller ikke de borgere og foreninger, der har fået lokalplanforslaget i høring, siger talsmand for borgergruppen Thomas Frisch.

Blandt andet derfor er han af den overbevisning, at dommen bør gå borgernes vej.

- Ud fra det, der er fremgået af retssagen, mener vi kun, der kan være tale om, at lokalplanen bliver kendt ugyldigt. Ellers betyder det jo, at man ikke kan bruge Fingerplanen til noget. Hvis dommen går os imod, er det lidt det samme som at sige »jeg kørte 150 på motorvejen, selvom der stod 110. Men det er bare en vejledning, så det behøver jeg ikke at følge« Hvis dommen er med os, hvad kan vi så stole på som borgere?

Thomas Frisch henviser til den rettelse, der blev foretaget i Fingerplan 2017 i forhold til planen fra 2013, hvor signaturforklaringen til et kort over erhvervsområder angav, at Farremosen var udlagt udelukkende til transport- og logistikvirksomheder.

- Der sidder en embedsmand i Naturstyrelsen og opdager, at de har glemt at skravere området, og så tænker han, det gør jeg lige. Men det kan man ikke bare gøre uden at sende den i høring igen. Det kan man ikke, siger han.

Christina Hovmand, der dengang var kontorchef i Naturstyrelsen, forklarede tirsdag i retten, at der ifølge styrelsens opfattelse blot var tale om en præcisering af et kortmateriale, som fremstod uklart i Fingerplan 2013, og derfor blev korrigeret i Fingerplan 2017. Det var således ifølge hende ikke en ændring af Fingerplanen, og derfor blev det ikke sendt i høring.