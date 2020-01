Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen "En grøn kommune går i sort", er ærgerlig over Retten i Hillerøds afgørelse i Farremosen-sagen. Han ses her til venstre i billedet ved en demonstration, som tidligere blev stablet på benene for at udtrykke frustrationerne over lokalplanen for erhvervsområdet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere ærgrer sig over Farremosen-dom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere ærgrer sig over Farremosen-dom

Allerød - 17. januar 2020 kl. 07:25 Af Anna Törnqvist Jensen Dommen i Farremosen-sagen har ikke vakt jubel i borgergruppen »En grøn kommune går i sort«. Borgergruppen har nemlig v Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er jo ikke glade for udfaldet af retssagen. Vi kan ikke sige, vi er overraskede over udfaldet, og derfor kan vi princippet heller ikke være skuffede, men vi er ærgerlige over, at det gik den vej, siger Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen.

Ifølge Thomas Frisch rækker dommen i Farremosen-sagen nemlig langt ud over Allerøds grænser og er derfor af principiel karakter.

- Det er en principiel sag set med vores øjne, fordi den ikke kun involverer lokalplanen, men også Fingerplan. Derfor er både Erhvervsministeriet og Miljøministeriet faktisk også indblandet i denne her sag, og det drejer sig jo også om, om man kan stole på en lokalplan og Fingerplan, og vi er jo oppe imod et embedsværk, som er andet end bare Allerød, siger han.

Han mener, det er tydeligt, at dommeren i sagen ikke er ekspert i hverken forvaltningsret eller planlovgivning.

- Med al respekt for Retten i Hillerød, så er det tydeligt, at sagen ikke er blevet afgjort af eksperter i forvaltningslov. Jeg synes, dommen bærer præg af, at dommerne har set på sagen ud fra et lægmands synspunkt, og det bærer præg af, at der ikke har været planlovsekspertise inde over, siger Thomas Frisch og slår ned på rettens afgørelse:

- I dommen står der jo, at Fingerplan 2013 ikke giver mulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, som asfaltværket er, men at det blev føjet til planen efterfølgende. Og det er jo lige præcis der, skoen trykker, fordi vi mener, man så burde have lavet lokalplanen om eller sendt den i høring igen, og det er ikke sket. Det, mener vi ikke, Retten i Hillerød har taget ordentlig stilling til, fortæller han og fortsætter:

- Dommen fortsætter med at indikere, at det er nogle byrådsmedlemmers egen dumhed, at de ikke var klar over, der kunne komme til at ligge et asfaltværk i området, men det er vi uenige i, for vi mener jo netop ikke, de kunne vide det ud fra de oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt.

Borgmester Karsten Längerich (V) holder fast i, at der skal være en god dialog mellem Allerød Kommune og naboerne i området ovenpå sagens afgørelse.

- Det har været en lang og ulykkelig sag, og jeg har stor forståelse for at naboerne hellere så, at erhvervsområdet ikke blev etableret. Vi har med dommen fået fastslået, at lokalplanen er gyldig, og staten har med den seneste revision af Fingerplanen 2019 endnu engang udlagt området til den type virksomheder, siger borgmesteren og fortsætter:

- Det har været vigtigt for mig og hele byrådet at holde fast i en dialog med naboener, og det skal vi også fremadrettet. Som øverste ansvarlig for kommunen er det fortsat min opgave at sikre, at kommunen fører grundig tilsyn med virksomhederne, så lovgivningen overholdes og nabogener minimeres.

Borgergruppen vil nu tænke over, hvad deres næste træk i sagen skal være.

- Der er jo flere ting, man kan overveje at gøre, men nu vil vi bruge lidt på at studere dommen, ligesom herrehåndboldholdet sikkert skal bruge tid på at reflektere over deres resultat. Vi skal finde ud af, om vi skal fortsætte med sagen, eller om vi ikke skal, og det er noget, vi skal konferere med vores juridiske rådgivere og eksperter. Derudover skal også overveje, om der er andre knapper, vi kan skrue på, siger Thomas Frisch.