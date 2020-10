Se billedserie Allerød Bordtennisklub vil gerne tiltrække medlemmer.

Bordtennisklub håber på flere medlemmer

Allerød - 28. oktober 2020 kl. 14:12 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Der har været en medlemsnedgang i Allerød Bordtennisklub under coronakrisen. Men klubben er i fuld gang med at finde nye medlemmer, fortæller de to bestyrelsesmedlemmer Troels Balmer Christensen og Lars Eckeroth. Sidstnævnte er også træner i klubben og fortæller, at det især er på ungdomssiden, der har været medlemsnedgang.

"Normalt er vi omkring 50 medlemmer på ungdomssiden, og nu er vi nede på et par og 30," siger han.

Mens Lars Eckeroths liv har været fyldt med bordtennis, er sportsgrenen relativt ny for Troles Balmer Christensen, der blev valgt ind i bestyrelsen tilbage i november.

"Min søn begyndte at gå til bordtennis her i Allerød, hvor vi lige var flyttet til, og så blev jeg valgt til bestyrelsen, da der var generalforsamling. Jeg har som opgave at skaffe flere medlemmer, og jeg synes egentlig, at vi har super faciliteter her i klubben," siger Troels Balmer Christensen.

Klubben har derfor fået åbent hus-arrangementer foreløbig frem til midten af november. Planen er, at der er åbent hus hver anden søndag fra klokken 13 til 16. Næste gang er søndag den 1. november.

"Vi håber, at forældrene vil tage deres børn med til de her åbent hus-arrangementer og gøre opmærksom på, at der også er bordtennis her i Allerød. Vi har, hvis vi selv skal sige det, et godt tilbud med dygtige trænere. Vi har i klubben også gode værdier. Vi er mindre resultatorienteret og har mange forskellige niveauer gående på samme hold. På det hold her, har vi ungdomslandsholdsspillere, men der er også nogle, der lige er begyndt," siger Lars Eckeroth og peger ud i hallen.

Har gennemført træningen

Allerød Bordtennisklub har også været lukket ned på grund af virussen, men der er åbnet igen.

"I begyndelsen skærmede vi alle baner af, vaskede boldene efter træning og forbød at bytte side. Nu har vi lempet lidt på det, men vi har de tre regler, at man selvfølgelig ikke møder op med syptomer, at man ikke giver hånd efter kampen og så spritter vi af før og efter træninger. Boldvaskningen har vi dog droppet," siger Lars Eckeroth.

Åbent hus

Allerød Nyt besøgte bordtennisklubben i Lillerød Hallerne inden det seneste pressemøde med statsministeren om nye coronarestriktioner. Troels Balmer Christensen fortæller efterfølgende, at man stadig har tænkt sig at holde åbent hus på søndag den 1. november, og at man selvfølgelig overholder de seneste retningslinjer.