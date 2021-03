Lillerød Boligforening barsler med bofællesskab ved Engbuen med udsigt over Hvidestens marker. Foto: Allan Nørregaard

Boligselskab: Vi er klar til bofællesskaber

Allerød - 21. marts 2021 kl. 08:07 Af Birthe Petersen, formand for Lillerød Boligforening Kontakt redaktionen

Ønskelisten er klar. Allerød har behov for bæredygtige bofællesskaber. Det ønsker både borgere og politikere ifølge den seneste debat.

I Lillerød Boligforening kan vi sagtens forstå ønskerne, for der er mange givtige fordele ved bofællesskaber. At indgå i et godt naboskab og mærke, at man hører til et fællesskab, mindsker risiko for social ensomhed. At deles om fællesfaciliteter, værktøj med mere gavner både økonomien og miljøet. At trives i sit seniorliv forlænger perioden i eget hjem. Og så gavner øget udbud af nye boliger altid mobiliteten i en kommune, når der frigives parcelhuse til flere tilflyttede familier.

Med så mange fordele, hvorfor skyder bofællesskaber så ikke op som paddehatte i en skovbund? Fordi det er anderledes og mere komplekst end »bare« at bygge nye boliger. Der er tale om skabelsen af en unik boform, hvor bygherre og de involverede parter må være helt skarpe på en række indledende overvejelser:

Hvem skal bo der? Hvor mangfoldig en beboersammensætning? Hvordan sikre appel til en bred skare og ikke kun de mest ressourcestærke? Hvilken slags fællesskab og synergier stræbes der efter? Hvad vil vi være fælles om, og hvilken grad af frihed ønskes i samværet?

Spørgsmålene er mange, men den indledende proces er altgørende for, at vi efterfølgende kan tilpasse både byggeri, beboerproces og kommunikation. Som almen boligforening har vi med vores administration, Boligkontoret Danmark, stærk erfaring i at sikre processer med stor grad af beboerinvolvering, der starter med det rette og velgennemtænkte afsæt.

Vi er ikke bare bygherre og udlejer. Vi arbejder sammen med beboervalgte repræsentanter hver dag i både nybyggeri og drift. Beboernes medbestemmelse er rygraden i de almene boligområder.

Med rygsækken godt pakket med kompetencer og erfaringer er vi i Lillerød Boligforening klar til at opfylde Allerøds ønske om flere bæredygtige bofællesskaber. Helt konkret har vi et byggeprojekt på tegnebrættet på en grund ved Engbuen. Vi ejer i forvejen en del af det bynære areal, hvilket sikrer en god økonomi til gavn for huslejeniveauet og giver plads til et byggeri og fællesfaciliteter af høj arkitektonisk og miljørigtig kvalitet.

Med skabelsen af et seniorbofællesskab suppleret af tre mindre generationsfællesskaber lægger vi op til fællesskaber i mindre og større skala både inden for de enkelte og imellem bofællesskaberne. Med placeringen ud til det åbne landskab ved Hvidestens marker håber vi på at kunne skabe et nyt unikt boligområde, der inviterer både naturen og naboerne indenfor.

Lillerød Boligforening er med andre ord klar til handling. Og vi vil meget gerne holde i hånd med andre undervejs. Der er åbnet et vindue med kommunes planstrategi, og bofællesskabsgruppen har gjort et stort indledende arbejde.