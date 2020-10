Det er på denne grund, at Lillerød Boligforening vil bygge boliger. Foto: Allan Nørregaard

Boligforening ændrer planerne for byggeri på Langkæret

Allerød - 20. oktober 2020 kl. 15:41 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Lillerød Boligforening har ændret byggeprojektet på de almene boliger på Langkæret i Lynge til at omfatte et byggeri i maksimalt to plan i stedet for de tre plan, som der oprindeligt var lagt op til, og som har skabt stor lokal utilfredshed. Byggeprojektet er sendt til Allerød Kommune, der nu skal tage stilling til det.

Kort efter deadline på den udgave af Allerød Nyt, der omdeles onsdag den 21. og torsdag den 22. oktober, sendte Lillerød Boligforening følgende pressemeddelelse ud:

"Med en venteliste på over 4.000 boligsøgende er der stor efterspørgsel på Lillerød Boligforenings almene lejeboliger. Derfor var boligforeningens formand, Birthe Petersen, også meget glad, da mu-ligheden for at bygge nyt på den gamle Peugeot-grund i Lynge bød sig.

De nye boliger på Langkæret var oprindeligt planlagt til at blive opført i en blanding af to- og treplans huse, men nu har boligforeningen besluttet at ændre byggeprojektet til maksimalt to plan. Det revi-derede projekt er nu sendt til kommunens behandling og afventer svar.

Ændringerne sker, efter at naboer til byggegrunden har udtrykt bekymring og frustration omkring, hvorvidt det nye boligområde med den oprindeligt planlagte treplans højde vil skygge for sollys og dermed forringe ejerboligernes værdi.

"Vi er naturligvis meget kede af utilfredsheden fra naboerne, længe før vi overhovedet har taget det første spadestik," forklarer formand Birthe Petersen. "Et tæt og godt naboskab er en af grundstene-ne i Lillerød Boligforening og i den almene sektor i det hele taget, og derfor lytter vi naturligvis til bekymringerne og har allerede taget dem til efterretning i vores videre overvejelser om den arkitek-toniske udformning," siger hun og håber, at der vil blive taget imod den udstrakte hånd fra boligfor-eningens side med det reviderede projekt.

Sælger betaler for oprensning af forurenet grund

Grunden, der skal bygges på, er i dag forurenet og vil inden byggefasens start blive oprenset, hvil-ket bliver betalt af grundsælger. Dermed kommer beboerne ikke, hverken de nye indflyttere eller de nuværende naboer, til selv at skulle betale for oprensningen, understreger formand Birthe Peter-sen. Tværtimod vil det give øget værdi til hele området omkring Langkæret, når forureningen for-svinder.

De nye lejeboliger, der er særligt attraktive for seniorer, vil desuden være med til at skabe den nød-vendige boligrotation i Lynge, så der bliver frigivet huse til eks. børnefamilier og andre tilflyttere.

"Med vores nybyggeri ønsker vi ikke blot at skabe værdi for vores ventelistemedlemmer og de kommende indflyttere. Det er vores mål som almen boligforening at bidrage til vækst og udvikling for hele lokalområdet ved at bygge tidssvarende, sunde boliger for alle og sikre tilflytning til Lynge også langt ud i fremtiden," slutter Birthe Petersen."