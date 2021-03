I sommeren 2019 samlede Bofællesskabsgruppen i Allerød 250 deltagere til et møde om bofællesskaber på Allerød Bibliotek. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Bofællesskabs-aktivister har fået blod på tanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bofællesskabs-aktivister har fået blod på tanden

Bofællesskabsforening har inviteret lokalpolitikerne til dialogmøde og håber på at gøre spørgsmålet om bofællesskaber i Allerød til en del af valgkampen.

Allerød - 22. marts 2021 kl. 13:05 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Bofællesskabsgruppen i Allerød er navnet på en forening, der har opnået nogle små sejre, men som stadig venter på det egentlige gennembrud: Opførelsen af et bofællesskab i Allerød Kommune.

Foreningen har været i gang i fire år og samlede i sommeren 2019 250 deltagere, herunder borgmester, lokalpolitikere og repræsentanter fra kommunen på Allerød Bibliotek til et møde om bofællesskaber. Senere her er det også lykkedes at få arbejdet for at understøtte etableringen af "såvel almene som private boligfællesskaber" ind i kommunens Planstrategi 2019.

Det seneste år har det så været tæt på at lykkes på en konkret grund, men i sidste ende faldt planerne til jorden. Derfor var foreningens medlemmer ved at smide håndklædet i ringen, opløse sig selv og søge ud i nogle af de bofællesskaber, der findes i omegnskommunerne.

Men så kom socialdemokraterne Miki Dam Larsen og Jesper Holdflod Pallesen med et debatindlæg, der gav foreningen blod på tanden igen. I indlægget, der har skabt stor debat på Facebook, foreslog de to politikere at lave et bofællesskab på markerne omkring Allerød Privatskole.

Dialogmøder med politikere Bofællesskabsgruppen i Allerød har arrangeret tre online dialogmøder på Zoom med lokale politikere

Den 22. marts kl. 19.30-21.00 med Miki Dam Larsen og Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet

Den 19. april kl. 19.30-21.00 med Martin Wolffbrandt og Jørgen Johansen, Det Konservative Folkeparti

Den 17. maj kl. 19.30-21.00 med Karsten Längerich og Olav B. Christensen, Venstre

Møderne er åbne for alle interesserede i bofællesskaber i Allerød. Tilmelding er via e-mail på imsnissen@gmail.com hurtigst muligt. Efter tilmelding sendes et link til mødet. Bofællesskabsgruppen i Allerød har arrangeret tre online dialogmøder på Zoom med lokale politikere "Vi havde ikke hørt om Socialdemokratiets planer, men de blev et startskud, hvor vi sagde: Hvis de bringer det ind i valgkampen, så kører vi på og forsøger at fastholde det tema," fortæller Lisette F. Thamdrup fra Bofællesskabsgruppen i Allerød.

Drømmer om en anden dagligdag Konkret har foreningen nu arrangeret tre Zoom-dialogmøder med hvert af kommunens tre store partier i byrådet. Efter sommerferien håber gruppen så at kunne gentage succesen fra 2019 og invitere til et fysisk dialogmøde på Allerød Bibliotek.

"Det vi ønsker, er et sted med egen bolig, men med fælles arealer og lokaler. Vi forestiller os at have fællesspisning og fx et værksted med deleværktøj. Vi vil gerne have et bofællesskab med aldersspredning, hvilket vi ved fra andre steder, at eksempelvis børnefamilier er glade for, fordi det betyder, at der altid er nogle hjemme. Vi drømmer om en dagligdag med en anden dynamik, hvor der er rum til, at mere spontane ting kan opstå," siger Lisette F. Thamdrup.

Men det hele kræver et fysisk sted.

"Uden en konkret grund kan vi ikke agere. Derfor forsøger vi nu at få politikerne til at comitte sig til det. Hvis ikke kommunen er en aktiv medspiller, kommer det ikke til at ske. Vi er en af de eneste kommuner i området, der ikke har et bofællesskab, og andre steder, fx i Furesø Kommune, har man en decideret strategi for at hjælpe borgerne med at etablere bofællesskaber," siger Lisette F. Thamdrup.