Børn og voksne havde pragtfuld dag i sommerland

Allerød Røde Kors har gennem mere end 10 år søgt TrygFonden om tilskud til at tage på en weekendtur. De seneste 2 somre har dette desværre grundet Covid19 ikke kunnet lade sig gøre. Vi var heldigvis så heldige, at TrygFonden accepterede, at vi i år i stedet brugte bevillingen på anden vis. Søndag den 15. august drog Café l'Oase derfor afsted med to turistbusser fyldt med forventningsfulde familier. Kursen blev sat mod Sommerland Sjælland. I dagene op til turen gik alle og skævede lidt nervøst op mod himlen og krydsede fingre for, at vejrguderne ville være med os. Men den 15. august stod vi heldigvis op til det mest pragtfulde sommervejr, og alle både børn og voksne havde en pragtfuld dag. Det store badeområde, det lille tog og go-cart-område vakte lykke hos børnene. Der var meget stille i busserne på vej hjem. Og vi var ikke mere end lige landet foran biblioteket, før himlens sluser åbnede sig igen med styrtregn, lyn og torden - så vi takker også vejrguderne!!