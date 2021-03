Børn løb penge ind

Klassens lærer Dorte Ørnberg Høvelt havde arrangeret Red Barnet-venskabsløb, hvor forældrene til børnene havde doneret forskellige beløb for hver kilometer, der blev tilbagelagt. Dorte Ørnberg Høvelt fortæller til Allerød Nyt, at der blev samlet et "superflot" beløb ind.