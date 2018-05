Se billedserie Pædagogmedhjælper Max Lenchler-Hübertz og klyngeleder Mette Ohland-Andersen som er klar til at hejse det nye flag. Foto: Allan Nørregaard

Børn får unik mulighed for at boltre sig i naturen

Allerød - 31. maj 2018

Omringet af høje grantræer ligger en nybygget træhytte. Det er institutionen Blommehavens nye udelæringsbase, Koglen, som skal erstatte den gamle tippie.

Den nye træhytte giver Blommehavens 130 børn mulighed for rigtigt at gå på opdagelse i naturen året rundt og fordybe sig endnu mere i udelivets spændende verden.

- Vi skal have det her sted, hvor I børn kan lære alt muligt om naturen, og hvor I kan male, save, være kreative og bruge scenen til teater udenfor. Visionen er, at Koglen er vores læringsbase, som altid er i brug, og som vi også om vinteren vil bruge til udendørs aktiviteter, siger klyngeleder Mette Ohland-Andersen i sin åbningstale til børnene.

Allerede nu har børnene taget forskud på glæderne. Under de udstoppede dyr hænger børnenes papflagermus og billeder malet med mudder. Enkelte træfigurer står også fremme.

- Det er jo ikke første gang, at jeg kommer her i Blommehaven med ting til jer, indleder Allerøds grønne guide, Tommy Dal og fortsætter:

- Det er faktisk femte gang, og det er faktisk nødvendigt, fordi I har fået det her flag fire gange før, men når det har hængt i flagstangen i næsten et år eller længere endnu, så ligner det en beskidt ble, og man kan jo ikke have en beskidt ble oppe i flagstangen, vel? Spørger Tommy, mens børnene i kor råber »nej«.

- Så må man have et nyt flag, og det kommer her, fordi I har fået det fine værksted, siger Tommy Dal.

Det er en bevilling på 400.000 kroner fra Allerød Kommune, som nu har gjort, at Blommehaven onsdag formiddag kunne indvie deres nye udelæringsbase, Koglen. Men det er ikke det hele. Samtidig har Blommehaven for femte gang gjort sig fortjent til at modtage det mini-grønne flag, som uddeles til daginstitutioner, der arbejder med miljø og bæredygtighed.

