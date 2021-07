Bøger, frisk luft og quizzer med præmier

"I vinterferien prøvede Allerød Biblioteker for første gang kræfter med en digital Harry Potter quiz til meget ros fra brugerne. Men der var også nogle, der mente, at quizzen var for nem. Det kan vi ikke have siddende på os," siger børnebibliotekar Sarah Rasmussen og fortsætter:

Ruten

'Dødsgardist ruten' sender dig rundt på en tre kilometer lang gåtur i og omkring bymidten, hvor 20 poster med spørgsmål til Harry Potter-universet venter. Er du ikke den store Harry Potter fan, så har du også mulighed for at prøve en af de fire andre ruter, hvor der er noget for enhver smag. Du kan for eksempel udfordre din familie til en dyst på Anders And viden på 'Andeby ruten', eller du kan invitere din bogglade ven til at quizze på 'Roman ruten'. I kan også grine jer igennem 'Shakespeare, Batman eller Hip Hop? ruten', og endelig så kan du og din familie gætte på nogle af børnelitteraturens værste slyngler på "Slyngelquiz ruten". Der er tre svarmuligheder til alle spørgsmålene, så der er hjælp at hente på alle ruter.