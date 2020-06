Se billedserie I går blev der holdt rejsegilde på byggeriet Bøgelunden, som er den anden nye daginstitution, der bliver bygget i Blovstrød indenfor kort tid. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Blovstrød får plads til flere børn

Allerød - 12. juni 2020

Torsdag blev rejsegildet på Blovstrøds anden nye daginstitution markeret. Den er med plads til 148 børn med til at gøre den store udbygning af Blovstrød mulig.

Varmen lagde sig som en klam hånd over byggepladsen, hvor pølsevognen »Med det hele« havde taget plads i hjørnet. Derfra spredte den sin velkendte duft i retning af det selskab, der havde samlet sig.

Anledningen, til at der for en stund indfandt sig andre end håndværkere på pladsen, var, at rejsegildet på byggeriet af Bøgelunden, Blovstrøds nye daginstitution nummer to, skulle markeres.

Borgmester Karsten Längerich (V) var blandt de fremmødte, og også en af dem, der tog ordet. Det skete fra toppen af en stabel stolper, så alle kunne se.

- At vi nu er nået så langt med byggeriet skyldes bidrag fra mange forskellige. Og vi vil især gerne sige tak til jer håndværkere for jeres indsats. Det ser flot ud. Tak for at I gør vores tanker og visioner om Blovstrød som børne- og læringsby til virkelighed, sagde han.

Henrik Jørgensen er teknisk direktør hos firmaet Bang Nielsen, der er entreprenør på byggeriet, og han havde også et par rosende ord til håndværkerne, inden selskabet blev sluppet løs ved pølsevognen.

- Der burde have hængt en krans deroppe. Den har været der, men da vi satte den op, måtte vi ikke mødes så mange. Derfor udsatte vi rejsegildet lidt. Men nu er vi her, og det vigtigste i dag er håndværkerne. Der er en fantastisk stemning her på pladsen, og det hele fungerer. Det vil jeg gerne sige tusind tak for, sagde han, inden han opfordrede til et tre-foldigt leve for håndværkerne.