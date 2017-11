I næste måned holder Blovstrød Løverne cross-mesterskaber i Tokkekøb Hegn. Foto: Picasa

Blovstrød Løverne er vært for cross-mesterskaber

Allerød - 29. november 2017 kl. 05:25 Af Anne-Mette Rasmussen

I 2019 skal Danmark være vært for VM i Cross-løb, og om mindre end en måned varmer Blovstrød Løverne op til den begivenhed ved at være vært for de Østdanske cross-mesterskaber for ungdom.

Mesterskaberne afvikles lørdag den 16. december i Tokkekøb Hegn ikke langt fra Skovvang Stadion og retter sig imod ungdomsløbere i alderen 10-19 år. Løberne skal ud på en rute, der typisk for cross-løb er på et blandet underlag og teknisk krævende. Afhængigt af aldersgruppen skal ruten gennemløbes to eller tre gange, og for publikum bliver der god mulighed for at følge løberne undervejs.

- Vi har bestræbt os på at afvikle cross-mesterskaberne på en rute, der både er udfordrende for løberne, og samtidig er forholdsvis publikumsvenlig, siger Per le Fevre, der er ansvarlig for løbsplanlægningen og -afviklingen.

Arrangørerne forventer op imod 150 forventningsfulde deltagere, hvoraf en del vil være fra Blovstrød Løvernes egne rækker. Og så mange løbere fordelt på seks starter kræver en god organisation, der kan stå for planlægning og afvikling.

- Vi er hos Blovstrød Løverne heldige at have en del frivillige, der er klar til at støtte op om et arrangement som de Østdanske Cross-mesterskaber for ungdom. Jeg er overbevist om, at det bliver en rigtig god dag for både løbere og tilskuere, med mindre Kong Vinter spiller os et puds, siger Per le Fevre.