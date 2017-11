Böggý Busse under det omfattende arbejde med at lave alterdugen, som nu er blevet indviet.

Blovstrød Kirke har taget særlig alterdug i brug

For mere end to år siden fik Böggý Busse en idé, da hun så en alterdug, som en islandsk veninde havde fremstillet til en kirke på Island. Hun fik mod på at fremstille en lignende dug til Blovstrød Kirke og henvendte sig til det daværende menighedsråd, som var begejstrede for ideen. Nu er det store arbejde bragt til ende. Et fantastisk stykke håndarbejde, udført i den vanskelige hardangersyning, som er norsk bondesyning fra Hardanger. Det blev tidligere anvendt som pynt på skjorter og forklæder.