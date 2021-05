Blovstrød Kirke er klar igen med aktiviteter for børn

"Det har været en meget lang nedlukningsperiode. Endelig er smittetallene nede på et rimeligt niveau, og mange af de sårbare grupper er vaccineret, så det igen er muligt at mødes til de mange aktiviteter for børn og forældre i Blovstrød Kirke og Sognegård. Jeg glæder mig meget til, at det hele summer af liv igen," siger sognepræst Kristine Krarup Ravn.