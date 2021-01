Blovstrød Kirke åbner for meditative aftenandagter

"Det bliver en lang vinter og mørk vinter, og der er brug for et sted at finde trøst og håb. Derfor er vi meget glade for, at sundhedsmyndighederne fortsat mener, det er forsvarligt at holde kirkedørene åbne - som et lys midt i mørket," fortæller sognepræst Kristine Krarup Ravn i en pressemeddelelse.