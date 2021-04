Se billedserie Karna Lønne driver Krukkerne på M.D. Madsensvej 14 på 26. år. Foto: Allan Nørregaard

Blomster- dronning er ny handels-formand

Det er en rutineret lokal erhvervsdrivende, der er blevet ny formand for handelsforeningen

Allerød - 18. april 2021 kl. 08:48 Af Martin Stokkebro Moestrup

Allerød Handelsforenings bestyrelse har peget på 63-årige Karna Lønne som ny formand efter Lene Krogh fra Nyt Syn Brillehuset.

Karna Lønne vil for de fleste faste handlende i Lillerød være et kendt ansigt. Hun driver byens største blomsterbutik 'Krukkerne' på 26. år og har været med i handelsforeningen stort set lige så længe.

Den nye formand siger derfor også, at hun vil "fortsætte det gode arbejde fra tidligere formænd". Derudover roser hun samarbejdet i Byforum Allerød, der er et forholdsvis nyt samarbejde mellem handelsforeningen, ejerforeningen (udlejerne) og kommunen.

"Byforum betyder, at vi ikke som forening står alene om at løfte opgaven med at promovere Allerød. Bymidten har det godt på grund af Byforum, og det samarbejde vi har her i byen, men det er hele tiden noget, der skal arbejdes videre med," siger Karna Lønne.

I forlængelse heraf vil hun som formand arbejde på at "samle hele byen", som hun siger med en slet skjult henvisning til ikke mindst to tredjedele af byens ejendomsmæglere. Nybolig og Lokalbolig er medlem af handelsforeningen, men Estate, Home, Danbolig og Flemming Elsborg Bolig er ikke med.

"Jeg er frygtelig ked af, at nogle af de handlende ikke er med. Det er så vigtigt at stå sammen og bakke op. Vi har loyale kunder i Allerød, netop fordi vi er holdspillere," siger Karna Lønne.

Tror på lokal nethandel Netop det med kundernes loyalitet er også noget, man kan bruge på nettet, mener den nye formand. Som blomsterhandler har hun selv en velfungerende netbutik, og det skyldes ikke mindst trofaste lokale kunder.

"Vi er på fornavn med vores kunder og ved, at de gerne vil handle lokalt. Det tror jeg på, at de også gerne vil på nettet - det gør de hos mig, og jeg ved, at det samme er tilfældet for nogle af mine kolleger her i gaden," siger hun.

80 års jubilæum

Udover at glæde sig over, at hverdagen er ved at blive mere normal for flere af hendes kolleger (Krukkerne har selv måtte holde åbent under hele nedlukningsperioden), ser Karna Lønne frem til september, hvor Allerød Handelsforening planlægger at fejre sin 80 års fødselsdag.

"Vi glæder os til at fejre det med vores kunder og har nogle ting i gærde. Det bliver nok noget med musik i gaden og aktivitetstilbud til børnene," siger Allerød Handelsforenings nye formand.

Familiemenneske Karna Lønne har boet i Allerød i 30 år med sin mand, som hun mistede for otte år siden. I dag bor hun i Hillerød med sin kæreste. Hun har to sønner (der har virksomhed sammen i Lillerød) og fire børnebørn. Med kærestens seks børnebørn oven i hatten er det ikke meget fritid, det bliver til, der ikke handler om familien. Og så fylder arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende med to butikker (der ligger også en Krukkerne i Herlev) også temmelig meget. Eller som Karna Lønne selv siger det:

"Mit arbejde er min hobby".