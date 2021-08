Møderne kommer til at foregå her på Kirkehavegaard. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Blixen Klub Allerød bliver nu til virkelighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blixen Klub Allerød bliver nu til virkelighed

Kvinder 60+ får nu et nyt fritidstilbud i Allerød Kommune

Allerød - 22. august 2021 kl. 11:23 Kontakt redaktionen

Fritid Blixen Klub Allerød er et nyt tilbud til kvinder 60+ bosiddende i Allerød Kommune, og som ønsker inspiration til et aktivt seniorliv gennem socialt samvær, foredrag og udflugter med mere. Netværket bygger på frivillighed, fællesskab og respekt for hinanden.

"Vi kommer primært til at mødes på Kirkehavegård hver anden mandag fra klokken 13.00 til 15.00. Første møde bliver den 13. september," skriver styregruppen for Blixen Klub Allerød i en pressemeddelelse. 22. august klokken 12.00 åbnes der via NemTilmeld for tilmelding til Blixen Klub Allerød. Link til tilmelding er https://blixenkluballeroed.nemtilmeld.dk/, og det vil også fremgå af et opslag på Facebook-gruppen Allerød Kommune - Hjælp hinanden! den 20. august 2021. Klubben kan optage 80 medlemmer, så det bliver efter først til mølle-princippet, at man kan tilmelde sig. Ellers vil der være mulighed for at komme på venteliste.

Pris for medlemskab for resten af 2021 + 2022 vil være 265 kroner, som indbetales ved tilmelding. Herefter vil der være et mindre beløb - omkring 25 kroner - for kaffe/the og kage ved møderne, som ligeledes indbetales ved tilmelding via NemTilmeld. I forbindelse med udflugter vil prisen dog være højere - omkring 100 kroner. Jk