Blædel, flodkrebs, ninja og MacDonald: Se hvad Allerød læste mest af i 2020

Man skal se til krimifronten for at finde andenpladsen, der går til Sara Blædels Pigen under træet, der en del af hendes serie om kriminalassistent Louise Rick. Pigen under træet blev udlånt 315 gange og topper kategorien "Voksen krimi".