Sådan ser det hullede relief ud forfra. De to huller er et resultat af hærværket. Privatfoto

Bjørn Poulsen-skulptur udsat for hærværk

Skulpturparken - Allerød fik for ikke så længe siden to relieffer af billedkunstneren Bjørn Poulsen foræret af kunstneren selv.

Det er primært det ene af reliefferne, der har lidt skade. Der er to store huller i det, som Bjørn Poulsen selv er i gang med at udbedre. Regningen for det, cirka 9.000 kroner, er Jørgen Warberg i gang med at søge om støtte til.