Bjørli forlader Vestre Hus: Vil gerne lave mere TV

»Bjørlis hule« står der på skiltet på døren ind til Bjørli Lehrmanns kontor på Vestre Hus Børnenaturcenter. Her har Bjørli Lehrmann, der er uddannet biolog, været naturvejleder og leder i 23 år, og der findes nok ikke et barn i Allerød, der i løbet af sin opvækst ikke har været på besøg hos Bjørli. Men til januar siger hun farvel til Vestre Hus og går på efterløn.

- Jeg synes, jeg har alt, alt for travlt. Jeg har meget, som jeg meget gerne vil lave udover mit arbejde på Vestre Hus, og det arbejde, jeg har på Vestre Hus, tager al min tid. Jeg er jo også blevet en halvgammel dame, så jeg synes også, at jeg nu godt må have lidt fritid, hvor jeg bare kigger på naturen helt for mig selv, siger 65-årige Bjørli Lehrmann.

Hun lægger ikke skjul på, at hun har elsket Vestre Hus, men efterhånden er der andre ting, som er blevet sjovere for den populære naturvejleder. De seneste år har hun medvirket i TV2-programmet »1 døgn, 2 hold, 3 dyr«, hvor hun sammen med naturformidler Vicky Knudsen dyster imod Sebastian Klein og Morten D.D. Hansen, der begge er kendte naturformidlere, om at finde tre sjældne, danske dyr indenfor 24 timer. Og Bjørli Lehrmann vil blandt andet gerne lave mere tv.

- Jeg vil gerne lave tv, og jeg vil også gerne holde foredrag. I det hele taget vil jeg gerne ud og lave noget for voksne mennesker. Jeg har jo arbejdet med børn i over 20 år nu, og derfor er der lidt mere udfordring for mig i at lave noget for voksne. Det er sjovt, fordi det er nogle helt andre ting, man snakker om, når man laver noget for voksne, siger Bjørli Lehrmann og tilføjer:

- De andre projekter er faktisk også sjovere for mig end Vestre Hus. Nu har jeg jo været der i 23 år, og det er ikke helt så sjovt, som det var i starten.

Selvom Bjørli Lehrmann forlader Vestre Hus, bliver hun i Allerød, hvor hun både har hus samt sit sommerhus ved Børstingerød Mose.

- Jeg vil være rundt omkring i Allerød og tilbringe rigtig meget tid i mit sommerhus og også i mit parcelhus, hvor jeg har en dejlig have, siger Bjørli Lehrmann.

Naturvejlederen har været kendt for at køre rundt i sin blomstrede bil, men den blev for nylig totalskadet. Bjørli Lehrmann lover dog, at man på sigt vil kunne genkende hendes nye bil.

- Folk har jo kendt min bil, men vores nye bil vil også blive farvet i noget, der har med natur at gøre, så man kan se, at nu er Bjørli inde og handle, siger hun.

På Vestre Hus Børnenaturcenters Facebookside skrev Bjørli Lehrmann fredag selv ud, at hun stopper i Vestre Hus, og at hendes stilling nu kan søges. Den nyhed fik mange til tasterne for at fortælle Bjørli Lehrmann, at hun vil blive savnet.

- Det gør mig da glad. Jeg er vanvittig glad for, at jeg har sat et fodaftryk, siger hun.

Men hun opfordrer samtidig til, at folk giver plads til en ny arvtager.

- Det er jo altid svært at følge efter, fordi jeg er blevet identificeret så meget med stedet. Sådan var det også, da jeg selv startede, og det er faktisk lidt hårdt, når man starter som ny og gør sig så meget umage. Derfor håber jeg, at folk ikke vil tage modet fra en anden, siger Bjørli Lehrmann og fortsætter:

- Jeg synes også netop, at en ny meget gerne må være noget andet, end det jeg har været. Selvfølgelig skal være naturformidlingen være i højsædet, men der må gerne blive taget fat i det på en ny måde, så vi får lidt fornyelse.

Og selvom Bjørli Lehrmann nu siger farvel til Vestre Hus, understreger hun, at det ikke bliver et farvel til naturformidling.

- Jeg føler jo ikke, at jeg forsvinder, for jeg tager jo alt det, jeg kan, med. Jeg bliver ved, og jeg sætter mig altså ikke ind i et hul og bare kigger på verden. Jeg kommer til at deltage, bare i nogle andre sammenhænge, og jeg vil være at finde alle mulige steder, lover hun.