Formand for Allerød Bio, Lene Krogh, modtager prisen og de 10.000 kroner af Lillerød Revyens formand Christian Bang Søndergaard. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Bio-venner får revy-pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bio-venner får revy-pris

Allerød - 29. november 2019 kl. 14:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Bio har fået tildelt Lillerød Revyens pris 2019. Prisen er på 10.000 kroner og blev overrakt tidligere på måneden.

- Allerød Bio var selvskrevet til vores pris. Biografen gør lige som os et stort arbejde for at underholde vores borgere i kommunen, så hvad var mere naturligt end, at de fik prisen denne gang, siger formand for Lillerød Revyen Christian Bang Søndergaard.

Prisen har ikke været uddelt de sidste par år, og derfor var tiden nu kommet til endnu en uddeling. Det sker samtidig med at startskuddet til den kommende revy har lydt.

Lillerød Revyen og Allerød Bio ligger begge i byen Lillerød, og mens biografen har valgt at navngive sig efter kommunen, så lægger Lillerød Revyen sig stadigvæk op ad det oprindelige bynavn Lillerød.

- Vi har valgt at beholde vores meget lokale islæt, og derved kan vi stadigvæk drille vores to nabo-byer i vores tekster. Men det er kun kærlig ment, for vores mission er helt klart at få hele byen og kommunen til at grine. Og byen kan godt begynde at glæde sig, for i uge seks til næste år vender revyen tilbage med en satirisk revyfortælling, som opføres på Kirkehavegaard, siger Christian Bang Søndergaard.

I Allerød Bio er der stor glæde over den flotte gave, biografen har modtaget fra Lillerød Revyen.

- Vi er super glade og meget taknemmelig for, at revyen tænker på os. Vores frivillige udfører et kæmpe arbejde, derfor skal beløbet på de 10.000 kroner gå til et socialt arrangement for de aktive i biografen.