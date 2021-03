Se billedserie Hvor mange biler ligger der på bunden af den store sø i Lynge Grusgrav? Hvorfor ligger de der? Og skal de fjernes, før den sidste efterbehandling af området kan sættes i gang? Området er et yndet udflugtsmål for gåture, og billedet her er fra en nytårsvandring. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Bilvrag spøger på bunden af sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilvrag spøger på bunden af sø

Hvor mange biler ligger der på bunden af den store sø i Lynge Grusgrav? Hvorfor ligger de der? Og skal de fjernes, før den sidste efterbehandling af området kan sættes i gang?

Allerød - 17. marts 2021 kl. 06:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

I lokalområdet har der gået historier om biler på bunden af den store sø i Lynge Grusgrav i mange år. Ifølge de bedste af dem, blev der stort set på daglig basis hevet en bil op af søen, dengang Farum Sten og Grus ejede området. Bilerne endte efter sigende deres dage på bunden af søen som et led i forsikringssvindel.

Disse kulørte historier er ikke bekræftet, men at søen i nogle tilfælde er blevet brugt til at få biler til at forsvinde, skulle være rigtigt nok.

- En medarbejder fra grusgravens tidligere ejer, Farum Sten og Grus, har tidligere bekræftet, at virksomheden før 2016 har optaget to biler fra søen, som begge viste sig at skyldes forsikringssvindel, siger formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S).

Udvalget og kommunens miljøafdeling har for nylig fået en henvendelse om, at der fortsat ligger biler på bunden af søen. Og forvaltningen er derfor nu i gang med at undersøge sagen og har henvendt sig til områdets nuværende ejer Rasmussen Events, fortæller han.

Hvor mange? Henvendelsen kommer fra Lars Juel Sørensen, der er nabo til grusgraven og tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening i Allerød.

Han mener, at der nu ligger fem bilvrag og i øvrigt også et pengeskab på bunden af søen. Han henviser blandt andet til en video på YouTube, der hedder »Biler i graven«. Den skulle være optaget i Lynge Grusgrav.

Men uanset hvor mange biler, der er tale om, synes han, at de bør hives op af grusgraven hurtigst muligt.

- De udgør jo en latent fare for forurening. De har måske ligget der i 30 år, og hvem ved, hvad der ligger i bagagerummene, siger Lars Juel Sørensen.

Hans Henrik Klovborg er direktør i City Property Holding A/S, som styrer de juridiske enheder efter Michael Henriksens dødsbo. Herunder hører Rasmussen Events, som ejer Lynge Grusgrav. Hans Henrik Klovborg kender også til bilerne i dybet. I hvert fald nogle af dem.

- Der er nogle, som siger, at der ligger fem biler nede på bunden. Men så vil jeg gerne vide, hvor de ligger, for det er ikke noget, vi har kendskab til eller har kunnet finde. Vi har haft nogle dykkere nede i søen, og de siger, at der ligger to biler, siger han.

Hans Henrik Klovborg har haft kendskab til bilerne siden 2018, og det var egentlig planen at bjærge bilerne, men nu håber han, at de kan få lov til at blive liggende.

- Vi havde til hensigt at hive dem op, men det er ikke så nemt. Dykkerne siger, at de ligger på fem til otte meters dybde, og man skal have et ret tungt køretøj for at bjærge bilerne oppe fra Slangerupvej. Det er en større bjærgningssag, som vi ville være kede af. Jeg mener ikke, de udgør en miljørisiko, så vi vil håbe, at de kan blive liggende, siger han.

Ifølge direktøren er han allerede i dialog med Allerød Kommune om, hvad der skal ske med bilerne i dyndet på bunden af grusgravens største sø.

Nedstyrtningsfare Bilerne spiller også en rolle i forhold til den såkaldte efterbehandling af området, der tidligere var en grusgrav, men nu, hvor der ikke længere graves i området, er omdannet til rekreativt område med adgang for offentligheden.

I forbindelse med den nye status forpligtede Rasmussen Events sig til at efterbehandle området på en række punkter, hvoraf de fleste er indfriet. Men der mangler at blive sat et hegn op langs et lille stykke af den gangsti, der er lavet i området.

I et notat fra januar 2019 efter et møde imellem Region Hovedstaden og ejerne skriver regionen således:

»I forbindelse med drøftelse af efterbehandling af gravearealet har Region Hovedstaden ved tidligere lejlighed påtalt, at der kunne være nedstyrtningsfare forbundet med færdsel på en kort strækning af stien langs Slangerupvej, hvorfor denne strækning skulle sikres ved hegn og/eller egnet beplantning. Det blev aftalt, at opsætning af hegn afventer bjærgning af to biler fra bunden af gravesøen samt at der opsættes hegn inden udgangen af maj 2019«.

I juli 2020 skriver Region Hovedstaden igen:

» Region Hovedstaden skal henlede opmærksomheden på den aftalte indsats vedrørende opsætning af hegn ved et kortere afsnit af sti langs skrænten parallelt med Slangerupvej. Opsætning af ovennævnte hegn (og bjærgningen af bilerne) har nu afventet cirka halvandet år, og regionen finder det ikke rimeligt at udsætte etableringen af hegn yderligere. Hegnet er at betragte som en del af efterbehandlingen, og regionen finder, at det er nødvendigt med et hegn set i lyset af den fare for nedstyrtning, der vurderes at være. (...) På den baggrund skal Region Hovedstaden henstille, at hegnet opsættes snarest og inden seks uger fra dags dato«.

Vil i gang med hegn Nu skriver vi marts 2021. Bilerne er fortsat i søen, og hegnet langs det stejle stykke mangler stadig, indrømmer Hans Henrik Klovborg.

- Når man går på stien, er der et sted, hvor man risikerer at få en kuretur på fem-otte meter, hvis man er lidt usikker på benene. Vi skulle efterlade området efter forskrifter fastlagt af regionen, og vi mangler at lave 12 meter hegn langs stien, siger han og gentager, at det var hensigten at hive bilerne op, inden hegnet blev lavet.

Men nu er planerne ændret.

- Det er jo meget sjovt med bilerne for dem, der dykker i området nogle gange. Lad da bilerne ligge til ære for dykkerne, og så laver vi det hegn nu. Hvis jeg ikke hører andet fra myndighederne, går vi i gang med hegnet, siger Hans Henrik Klovborg.