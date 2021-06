Allerød Kommune har sat eksterne konsulenter til at undersøge, om de biler, der ligger på bunden af Lynge Grusgrav, udgør en risiko for miljøet. Foto: Allan Nørregaard

Bilvrag på bunden af grusgrav undersøges

Allerød Kommune er ved at få foretaget en risikovurdering af de biler, der ligger på bunden af den store sø i Lynge Grusgrav.

Allerød - 09. juni 2021 kl. 07:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Som det blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis i foråret ligger der et sted mellem to og fem bilvrag på bunden af Lynge Grusgravs største sø. Nogle vil have bilerne hevet op, mens andre mener, at de sagtens kan blive liggende. Og hvad der skal ske med de vragede biler er endnu uvist.

Eksterne konsulenter er for tiden i gang med at undersøge, hvilken risiko bilerne udgør. Før konsulenternes rapport foreligger, er det ikke muligt at træffe en beslutning i sagen, siger Niels Erik von Freiesleben, der er miljøchef i Allerød Kommune. Det er kommunen, som har ansvaret for at finde ud af, hvad der skal ske med bilerne.

- Vi regner med at få rapporten inden sommerferien, og så må vi se, om vi kan træffe en beslutning på det grundlag. Der kan jo være mange udfald. Det kommer an på, hvad der står i rapporten, og hvad konklusionerne begrundes med, siger han.

Til ære for dykkerne Ejeren af grusgraven er Rasmussen Events, som ikke mener, at bilerne udgør en risiko og derfor synes, at de skal have lov til at blive liggende.

- Det er en større bjærgningssag, som vi ville være kede af. Jeg mener ikke, de udgør en miljørisiko, så lad da bilerne ligge til ære for dykkerne. Det er jo meget sjovt med bilerne for dem, der dykker i området nogle gange, sagde Hans Henrik Klovborg i marts måned til Frederiksborg Amts Avis.

Han er direktør i Property Holding A/S, som styrer de juridiske enheder efter Michael Henriksens dødsbo, herunder Rasmussen Events.

Ved den lejlighed fortalte han også, at han har haft kendskab til bilerne siden 2018, og at det egentlig har været hensigten at hive dem op, men at det viste sig ikke at være så nemt.

Ifølge Hans Henrik Klovborg ligger der to biler på bunden af den store sø. Men nabo Lars Juel Sørensen mener, at der ligger fem biler. Han er i øvrigt også af den opfattelse, at bilerne bør hives op af søen hurtigst muligt.

- De udgør jo en latent fare for forurening. De har måske ligget der i 30 år, og hvem ved, hvad der ligger i bagagerummet, har han tidligere sagt til avisen.