Billetterne til juleaften rives væk

- Det er et dilemma, for hvad er vigtigst? At have så mange som muligt inde i kirken, eller at vi kan synge? Der er vi kommet frem til det kompromis, at vi prøver at have to gudstjenester med sang, og ved de andre seks må man ikke synge. Men der er til gengæld dobbelt så mange pladser, siger sognepræst Mathias Harding til folkekirken.dk.