Se billedserie "Recollections" af Aleksander Kosmala. Foto Jan F. Stephan

Billedserie fra surrealistisk sæsonstart

Allerød - 23. oktober 2020 kl. 15:32 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Kunstforening har valgt at indlede sæsonen 2020/2021 med en udstilling med kunstnergruppen Cirrus. Lidt at et scoop ifølge kunstforeningens Leif Frausing, der viser rundt, da Allerød Nyt er på besøg.

"Det er en gruppe, som vi gerne har ville haft hertil i mange år. Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes," fortæller han, mens vi går rundt i de flotte lokaler på Kirkehavegaard.

Cirrus har eksisteret i over 50 år og hed oprindeligt Surrealisterne. Navneskiftet til trods er det dog stadig den kunstgenre, der er fællesnævneren for værkerne.

"Men det er også en gruppe, der har udviklet sig meget over tid," siger Leif Frausing.

Cirrus skriver om sig selv, at navneskiftet, der blev foretaget tilbage i 1978, skete, da "navnet Surrealisterne stod for noget alt for ortodokst og kunsthistorisk belastet". Der er syv kunstnere, der udstiller. Seks af dem er fra Cirrus, mens gruppen også har en gæstekunstner med i form af amerikanske Ronald Burns, der er født i New York, men som har boet i Danmark siden 1965.

Udstillingen er den første af fire udstillere i sæsonen 2020/2021, der til foreningens stolthed afsluttes af den lokale keramiker Beate Andersen, der udstiller til april sammen med Margrethe Agger, der væver billedtæpper.

Eftertragtet

Ifølge Leif Frausing er det generelt ikke svært for Allerød Kunstforening at finde udstillere.

"Vi får mange henvendelser. Formentlig dels fordi vi får at vide, at vi arbejder meget professionelt, dels fordi det rygtes, at vi har et unikt udstillingssted med rammerne her på Kirkehavegaard," siger han.

Udstillingen med Cirrus løber frem til den 25. oktober. Der er gratis indgang.