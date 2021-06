Billeder fra aftenåbent i Lillerød: En reminiscens af det royale

Anette Haugshøj, der står bag initiativet med at få en kæmpe trold af kunstneren Thomas Dambo til Allerød, havde taget familien med og solgte candyfloss og troldelotterisedler fra en bod over for blomsterbutikken Krukkerne.

"Vi håber, at vi ved at stå her viser det lokale erhvervsliv den store interesse, der er for projektet, og at de på den måde får øjnene op for os og får lyst til at støtte os," sagde Anette Haugshøj, da Allerød Nyt var forbi.