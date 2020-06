Se billedserie Med nogle måneders corona-forsinkelse var der lørdag premiere på Maks Marked, som er et helt nyt antik- og kræmmermarked i Allerød. Det fik en sløv start, men håber på bedre vejr de næste mange lørdage.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Nyt kræmmermarked vil skabe liv i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Nyt kræmmermarked vil skabe liv i byen

Allerød - 08. juni 2020 kl. 08:32 Af Joachim Christensen: Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt initiativ, der sigter efter at skabe lidt liv om lørdagen i Allerød bymidte andre steder end i supermarkederne, fik denne weekend sin debut.

En del interesserede fandt da også vej til antik- og kræmmermarkedet Maks Marked på parkeringspladsen bag biblioteket, men de fleste var hurtigt væk igen, for der var ikke meget at se på. Kun fire stadeholdere var mødt op, og det ærgrede arrangør Michal Vandal Nielsen Schächter, der pegede på den første regnvejrsdag i lang tid og kort frist fra loppemarkeder igen blev tilladt, som forklaringer.

- Det har været en meget regnfuld morgen, og selv folk, der har booket en plads, er blevet væk. Det er sgu trist. Nu har det været tørvejr i så lang tid, så det er lidt nederen for at sige det ligeud, men det er jo charmen ved udendørsarrangementer, sagde han med et stædigt smil.

Optimismen er langt fra slået i stykker af hverken vejr eller corona, og med loppemarkedet som fast bestanddel på lørdage hen over hele sommeren, så sover han roligt med en stor tro på, at det nok skal vokse sig stort og succesfuldt.

- Vi har først fået tilladelse fra politiet og kommunen for seks dage siden, så vi fik lidt travlt. Vi regnede ikke med at knipse med fingrene, og så var der fuldt hus, folk skal lige vide, vi eksisterer. Men der er mange, der har været nede og kigge, og vi skal nok få gang i det. Alle har sagt til os, at der manglede noget i Allerød, sagde Michal Vandal Nielsen Schächter.

En af dem, der var nede for at lure på det nye marked, var Anette Meyer. Som indbygger i Allerød gennem 70 år, så har hun et vist indblik i byen, og hun er enig med loppemarkedsarrangøren.

- Jeg håber, det vil komme rigtig godt i gang. Allerød har brug for det - det er en kedelig by ellers, hvor der kun er folk i butikkerne. Det er godt med initiativer, og jeg tror folk vil blive glade for det, sagde hun.

Hun kunne også ønske sig et grøntsagsmarked i bymidten, gerne på et af de ellers tomme torve.

En af dem, der var mødt op med bilen fuld af salgsobjekter var den ret så rutinerede og rundrejsende loppe Jens Stau. Han solgte legetøj og gamle militær- og politigenstande. Oprindeligt er han uddannet sølvsmed og har haft interessen, siden han første gang fandt en stenøkse i pløjemarken, forklarede han. Han havde taget turen fra Roskilde og kommer igen næste lørdag.

- Ja, man er nødt til at bakke op, siger han.

Maks Marked, der oprindeligt skulle have åbnet i april, og i øvrigt har sit navn fra fornavnene på arrangørægteparret Michal og Anne Katrine, vil være at finde på selvsamme p-plads ved biblioteket hver lørdag frem til oktober.