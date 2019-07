Sagen var for Retten i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bilist dømt for tårnhøj promille Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bilist dømt for tårnhøj promille

Allerød - 29. juli 2019 kl. 05:58 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 41-årig mand havde drukket tæt allerede fra morgenstunden, da han den 22. august sidste år tog til Bilhuset for at spørge til nogle reservedele. Ifølge mandens forklaring i retten, som fremgår af dombogen, havde hans far om morgenen sat bilen ved Bilhuset. Og da den 41-årige senere på dagen fandt bilen, satte han sig ind, spændte sikkerhedsselen og drejede bilnøglen rundt i tændingen.

»Han var fuld, men det var alligevel planen, at han ville føre bilen,« fremgår det om mandens forklaring af dombogen.

En medarbejder hos Bilhuset kom dog ud af forretningen, da han så, at manden var ved at give sig til at køre. Medarbejderen åbnede bildøren i passagersiden og tog nøglen ud af tændlåsen, så manden blev forhindret i at køre.

Dermed nåede den 41-årige altså aldrig at køre, men han blev alligevel kendt skyldig i spritkørsel ved Retten i Hillerød for nylig. Her fremgik det også, at manden var frakendt kørekortet, da han tidligere er straffet for spritkørsel. Her blev han idømt 20 dages betinget fængsel, samfundstjeneste i 40 timer, en bøde på 7500 kroner samt en frakendelse af førerretten i tre år.

Manden erkendte, at han var skyldig i at have til hensigt at køre trods hans høje promille, der ved en blodprøve samme dag blev fastslået til at have en mindsteværdi på 2,89.

»Tiltalte har erkendt sig skyldig, idet han har forklaret, at han var fuld, men at det alligevel var planen, at han ville føre bilen, hvilket han aldrig nåede, da han blev stoppet af en medarbejder fra Bilhuset,« fremgår det af dombogen.

Den 41-årige mand nægtede sig dog skyldig i at køre bil i frakendelsestiden, idet han ikke havde nået at køre bilen.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at manden skulle idømmes en fængselsstraf og frakendes retten til kørekort.

Ved Retten i Hillerød blev manden idømt 40 dages fængsel, ligesom han blev frakendt kørekortet i fem år.