Bil bliver påkørt bagfra og skubbet over på den modsatte vognbane

Nordsjællands politi fik tirsdag eftermiddag klokken 16.19 anmeldelsen om et færdselsuheld på motortrafikvejen ved Allerød. En bilist nåede ikke at bremse hurtig nok efter overgangen fra Hillerød motorvejen til køen på motortrafikvejen og påkørte en anden bil bagfra. Denne bil bliver skubbet over i den modkørende vognbane, hvor den stødte ind i en anden bil.

Ifølge vagtchefen er der ikke registreret nogen tilskadekomne efter uheldet, men to personer er blevet kørt til undersøgelse på skadestuen, en tredje person er blevet tilset af en læge på stedet.