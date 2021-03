Biblioteket tilbyder digital børnelitteratur-quiz i bymidten

I børnenes påskeferie har man nu mulighed for at deltage i Allerød Bibliotekers børnelitteraturquiz. Den sender deltagerne rundt på en to kilometer lang gåtur i og omkring bymidten, hvor 20 poster med spørgsmål til blandt andet Gummi Tarzan, Emil fra Lønneberg, Pippi, Sallys far og Hundemand venter.