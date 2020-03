Der er ikke mange bøger tilbage på hylderne med korttidslån. Men der er masser af andre bøger på Allerød Bibliotek, som torsdag den 12. marts holder åbent til klokken 21, inden der lukkes ned. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Bibliotek holder aftenåbent: Du kan stadig nå at sikre dig læsestof til de næste uger

Allerød - 12. marts 2020

For at give alle Allerødborgere mulighed for at sikre sig noget læsestof til de kommende 14 dage, holder Allerød Bibliotek torsdag åbent helt til klokken 21. Derefter lukker biblioteket og holder ligesom alle andre kulturinstitutioner lukket for publikum i hvert fald frem til den 30. marts.

For bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt har det været vigtigt at give borgerne mulighed for at låne bøger hele dagen i dag.

- Vi har valgt at give alle en mulighed for at låne og aflevere bøger i dag. Også dem, der kommer sent hjem. Vi må anerkende, at bøger er en vigtig ting for os alle. Det betyder meget for folk at læse, så det skal de have mulighed for de næste 14 dage, siger hun.

Initiativet blev da også godt modtaget af borgerne, der lige fra tidligt på dagen flåede bøger ned fra hylderne.

- Man kan godt sige, at folk har hamstret bøger. Vi har været i kælderen for at hente bunker af bøger op, så vi kan have fyldte hylder, siger Annette Wolgenhagen Godt.