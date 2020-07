Bevaringsværdig bygning: Irisgården lagde jord til bymidten

Irisgården var altså oprindeligt et husmandssted, men på grund af den gunstige placering mellem stationen og Lillerød Landsby blev stedet i 1903 købt af grosserer og byens byggematador M.D. Madsen. Han anlagde samtidig en ny hovedgade mellem Frederiksborgvej og Lillerød Station. Det er den, vi i dag kender som M.D. Madsensvej.

Ifølge Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) er Irisgården på de ældste kort fra 1813 tegnet som en vinkelbygning med fritliggende udhus. Men sidst i 1800-tallet blev der bygget til, og på et kort fra 1898 kan man se, at ejendommen er blevet firelænget.

Erik Pers Lassen blev hurtigt involveret i kommunalpolitik og valgt ind i Lillerød Sogneråd. Han var blandt andet formand for byplanudvalget samt medlem af kasse- og regnskabsudvalget gennem en årrække.

I begyndelsen af 1990'erne flyttede spejderne til lokaler i Engholmkirken, og i stedet fik teateret Mungo Park lov til at bruge Irisgården som øvelokale.

Op mod Kulturby '96 foreslog byrådet, at der skulle indrettes et permanent udstillingssted for keramisk kunst i huset og haven til Irisvej 3. Men der var ikke støtte til projektet fra centralt hold, og det blev derfor ikke til noget.