Se billedserie Efter en længerevarende proces bliver en ny lokalplan for bymidten endeligt vedtaget tirsdag den 15. september. Planen giver nye muligheder for blandt andet byggeri på M.D. Madsensvej. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bevaring i bymidten står fast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevaring i bymidten står fast

Allerød - 11. september 2020 kl. 06:38 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke ændret på noget, når byrådet tirsdag den 15. september skal sende den nye lokalplan for bymidten ud i verden.

Lokalplanen blev foreløbigt vedtaget før sommerferien, men med en fornyet høringsperiode på grund af en række ændringer i planen. Nu er høringsperioden slut, og de indkomne høringssvar er blevet gransket. De har altså ikke givet anledning til flere ændringer.

Størstedelen af høringssvarene handler om udpegningen af fire bevaringsværdige bygninger i bymidten: Frederiksborgvej 23, Irisgården på Irisvej 3, Slagterhjørnet på M.D. Madsensvej og stationsbygningen. Og på nær ét forholder de sig positivt til beslutningen om at udnævne de tre bygninger som bevaringsværdige.

Ejerne af Frederiksborgvej 23 har også sendt et høringssvar, og i det gør de rede for, hvorfor de ikke ønsker, at deres hus skal have status som bevaringsværdigt.

»Der er ikke længere tale om et oprindeligt miljø i vores område. Allerød Kommune har accepteret nedrivning af alle gamle bygninger hele vejen rundt om vores ejendom. Senest i 2015, hvor biografvillaen blev revet ned. Vores hus indgår ikke længere i et sammenhængende miljø, hvilket er et væsentligt kriterie«, skriver Mette og Paul Nielsen-Hannerup blandt andet.

De indkomne høringssvar har som sagt ikke ført til nogen ændringer i den endelige udgave af lokalplanen. Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, fortæller hvorfor.

- Der har været en del positive tilbagemeldinger i høringssvarene, og så har der været nogle kritiske. Fælles for dem er, at de har været med i den foregående høringsproces, og at de derfor allerede har indgået i forhold til de afvejninger, vi har haft, siger han og fortsætter:

- Der er mange hensyn at tage, og de er ofte modsatrettede. En høring skal sikre, at vi har fået alle hensyn afvejet, men det betyder ikke, at vi kan tage hensyn til alle. Nu har vi haft en årelang proces, hvor alle hensyn ér blevet afvejet, og ved denne sidste høring kom der ikke noget nyt på banen, som kunne give et nyt resultatet.