Lars Juel Sørensen glæder sig over udviklingen, der betyder, at skoleklasser igen kan besøge Barresøgaard. Foto: Kim Rasmussen

Besøgsgård vender tilbage til hverdagen - næsten

På besøgsgården Barresøgaard i Lynge er det igen ved at være hverdag. Institutions- og skolebørn kommer i juni tilbage for at klappe køer og øffe om kap med grisene.