Besøgsforbud på plejecenter efter otte smittede

- Aktuelt er der fire beboere og fire medarbejdere på Lyngehus Plejecenter, der er smittet. Det betyder, at besøg i de udendørs besøgspavilloner er lukket ned. Restriktionerne bliver først ophævet, når der en hel uge i træk ikke er fundet nye smittetilfælde blandt beboere og medarbejdere. Og de bliver testet løbende, siger Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for Sundheds-, Velfærds- og beskæftigelsesudvalget.

Han understreger, at det er muligheden for de udendørs besøg, hvor beboerne kan have flere på besøg ad gangen, der er lukket ned for. Det er fortsat muligt for beboerne at få besøg indenfor af en enkelt nærmeste pårørende, der er udpeget på forhånd. Eller hvis der er tale om kritiske situationer.