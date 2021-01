Besøgsforbud ophævet på alle plejecentre

Allerød Kommune oplyser, at besøgsforbuddet nu er ophævet på alle plejecentre i kommunen.

Plejecentrene Engholm, Skovvang og Lyngehus har alle været ramt af besøgsforbud på grund af smitte blandt beboerne, men da der pt ingen smittede beboere er, har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet besøgsforbuddet igen alle tre steder.

Besøgsrestriktioner fortsætter dog. Det betyder, at borgerne på plejecentrene kan få besøg i deres bolig af op til tre faste nære pårørende. Dog må der højst være to på besøg ad gangen.

Det er fortsat ikke tilladt for pårørende at opholde sig på fællesarealerne. Afstandskravet er to meter og besøgende skal bære mundbind og spritte hænder, når de er på besøg.