Besøgsforbud har ramt ældre hårdt: Tabte evner svære at redde

- Vi har fået så mange henvendelser, at du ikke drømmer om det. Mange af dem har handlet om, at borgere, der før selv kunne gå, pludselig var bundet til en kørestol og havde meget mere brug for hjælp. Det har haft store konsekvenser for de ældres fysik. For mange er det her nok et tab i funktionsevne, som bliver svært at rette op på igen, siger Nina Bruun, der er seniorkonsulent hos Ældre Sagen med ansvar for plejehjemsområdet.