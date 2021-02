Børne- og skoleudvalget i Allerød Kommune skal nu tage stilling til, om Allerød skal anmode om, at skoleeleverne skal fritages fra de nationale test. Foto: Michael Braunstein

Beslutning om nationale test skal træffes i udvalg

Enhedslisten havde på torsdagens byrådsmøde stillet forslag om, at Allerød Kommune skal rette henvendelse til Undervisningsministeriet med henblik på, at søge om fritagelse fra de national test i skolerne i år.

Partiets byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek havde inden byrådsmødet begrundet forslaget over for Allerød Nyt med, at "testresultaterne vil være relativt intetsigende, fordi de skal ses i lyset af nedlukningsperioden".