Se billedserie Det er ikke en sjov tid for Sirius-direktør Stig Gerlach, der selv har grundlagt firmaet. Natten mellem den 11. og 12. december ramte en voldsom brand Sirius på Enghave Parkvej, og nu beskyldes virksomheden i en afgørelse fra Arbejdstilsynet for en krænkende kultur med mobning og sexchikane. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Beskyldninger om sexchikane og mobning hos Sirius Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beskyldninger om sexchikane og mobning hos Sirius

Allerød - 02. januar 2020 kl. 05:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beskyldninger om nedværdigende og krænkende behandling af medarbejdere rammer lysfirmaet Sirius efter en afgørelse fra Arbejdstilsynet. Ledelsen afviser.

Mens Sirius med sine lysdekorationer er kendt for at skabe hygge i mange hjem i denne mørke tid, så kniber det ifølge Arbejdstilsynet med den gode stemning hos virksomheden selv. Det fremgår af en detaljeret og meget kritisk afgørelse fra tilsynet, skriver Berlingske Business.

Af mediet fremgår det, at »hovedparten af de ansatte« hos Sirius igennem flere år har oplevet en arbejdsplads, hvor medarbejdere er udsat for eller vidne til »nedværdigende og krænkende« behandling.

Og ifølge de ansatte er det direktøren selv, Stig Gerlach, der står bag handlingerne, som finder sted »jævnligt og systematisk«, som der står i afgørelsen fra Arbejdstilsynet.

Den krænkende og nedværdigende behandling består blandt andet i sexistiske udtalelser om kvinder, og ifølge afgørelsen fra Arbejdstilsynet skal direktøren skal blandt andet i kantinen have sagt, at »ingen mænd gider kvinder over 50«. Under en julefrokost skal han have sagt, at det er »dejligt med underdanige kvinder«.

Kommentarer som »du har godt nok taget meget på din tallerken«, og »du er nødt til at tabe dig, hvis du vil arbejde i Sirius«, må ansatte også høre fra direktøren, står der i afgørelsen.

Berlingske Business skriver, at arbejdsmiljøet hos Sirius i dag er præget af »generel frygt og utryghed«, »personrettede reprimander i plenum« og en arbejdstid med »overdreven kontrol«. Følgerne er blandt andet søvnbesvær, nedsat selvværd og »undvigelsesadfærd i forhold til direktøren«, fremgår det af Arbejdstilsynets afgørelse, som beskriver, at der ud af en personalegruppe på 26 har været 18 fratrædelser eller fyringer på halvandet år.

Hos Sirius er ledelsens vurdering, at mange af de »nævnte påstande udmunder i subjektive holdninger« og ikke »har grund i et overordnet problematisk klima«.

Sådan skriver Sirius i et svar til Arbejdstilsynet, hvor ledelsen fuldstændigt afviser, at der skal have fundet chikanerende udtalelser og seksuelle krænkelser sted. Der er ingen grund til, at ansatte føler sig utrygge på arbejdspladsen, hedder det i svaret.

Men trods det har Arbejdstilsynet altså vurderet, at der hos Sirius finder mobning sted, og at man risikerer »forringelse af det fysiske og psykiske helbred« for de ansatte.

Sirius har derfor fået et påbud om at rette op på forholdene med hjælp fra professionelle rådgivere, hvilket man ifølge virksomheden er gået i gang med.

Til Berlingske Business siger Sirius' salgsdirektør Kent Tórisson, at han er »ærgerlig«, »ked af« og »chokeret« over at læse, hvad de ansatte har fortalt.

- Vi ønsker bestemt ikke at drive en virksomhed på grundlag af de forskellige ord, der bliver brugt - ord som mistillid og frygt. Det må vi tage afstand fra. Vi kan ikke forstå det. Det er ikke det, vi oplever i dagligdagen. Men vi vil kigge ind i det og finde nogle årsager og løsninger, siger han.

- Vi ønsker at skabe en succesrig arbejdsplads for alle. Uden vores personale er vi ingenting. Derfor er det vigtigt at tage det op og bearbejde det.