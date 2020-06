Sådan her kan byggeriet på Langkæret komme til at se ud. Illustrationen er fra et skitseforslag udarbejdet af KANT Arkitekter.

Bekymring over byggeri i tre etager

Allerød - 26. juni 2020 kl. 06:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet vedtog på sit møde torsdag aften at sætte gang i en lokalplan for 39 nye familieboliger i Lynge. Det er Lillerød Boligforening, der ønsket at bygge boligerne, som skal være en blanding af rækkehuse og etageboliger i to og tre etager.

Og netop detaljen med de tre etager blev omdrejningspunktet for debat, selvom Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, kaldte det »glædeligt med et boligprojekt til alle livets faser«.

Venstres Esben Buchwald er nemlig ikke glad for højden på byggeriet.

- Jeg har begået en fejl, for jeg er først blevet opmærksom på indholdet i denne plan op til byrådsmødet. Det er jeg meget ked af, for jeg er ikke glad for, at man bygger i tre etager i Lynge. Jeg mener ikke, at det passer ind i kvarteret tæt op af et villakvarter. Så jeg ville ønske, der var en mulighed for at gå i dialog med dem, der ønsker at bygge, om man kan gøre det på andre måder, sagde han.

Også Lisbeth Skov, der ligesom Esben Buchwald bor i Lynge, var i syv sind.

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg synes, at de her boliger skal bygges. Jeg er bare i et kæmpe dilemma, for jeg bryder mig ikke om de tre etager. Derfor undlader jeg at stemme, sagde hun.

Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen mindede om, at byrådet med sin vision har besluttet, at fællesskaber og nærhed til naturen er vigtige værdier i kommunen.

- Hvis ikke vi vil bygge i højden, så skal vi bygge meget mere på de grønne områder, vi har. Derfor er vi nødt til at bygge opad, der hvor vi kan gøre det, uden at det generer andre, sagde han.

Den pointe var Nikolaj Bührmann (SF) enig med ham i.

- Vi kan se på skyggediagrammer, at det stort set ingen indflydelse har på omgivelserne, sagde han.